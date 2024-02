Applied Materials Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Applied Materials-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (185,54 USD) des Unternehmens deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (144,21 USD) liegt, was einen Unterschied von +28,66 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (160,41 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einem Unterschied von +15,67 Prozent. Daher wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Applied Materials-Aktie liegt bei 11, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI (24,95) im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Gut"-Rating für Applied Materials.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Applied Materials wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Applied Materials mit einer Ausschüttung von 0,85 % unter dem Branchendurchschnitt (2,15 %) für Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 1,31 Prozentpunkte beträgt. Daher erhält das Unternehmen derzeit eine "Schlecht"-Einstufung im Hinblick auf die Dividendenausschüttung.

