Applied Materials Aktie: Einfach unglaublich

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Applied Materials eine Rendite von 57,31 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 54,58 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt bei 8,64 Prozent, wobei Applied Materials aktuell um 48,67 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Applied Materials wird von Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche bei -1,18 Prozent liegt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei die Diskussion in den letzten Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Statistische Auswertungen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Applied Materials kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...