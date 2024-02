Applied Materials Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Diskussionen über Applied Materials auf Social-Media-Plattformen geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häuften sich positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen, da in diesem Zeitraum auch zehn Handelssignale ermittelt wurden, davon 3 Gut- und 7 Schlecht-Signale.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 13 Mal ein "Gut", 4 Mal ein "Neutral" und 1 Mal ein "Schlecht" für Applied Materials vergeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. In jüngeren Reports wird jedoch ein durchschnittliches Rating für das Applied Materials-Wertpapier vom letzten Monat als "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) angegeben. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -10,63 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 168,18 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Auch die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie spielen eine Rolle, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Applied Materials als "Schlecht"-Wert betrachtet.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 67,65 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt, während der RSI25 bei 46,97 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Applied Materials eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Applied Materials kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...