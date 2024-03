Applied Materials Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen im Verhältnis setzt. Der RSI der Applied Materials liegt derzeit bei 28,95, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36 für die Applied Materials an, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Applied Materials eine Rendite von 57,31 Prozent erzielt, was deutlich über der Branche liegt. Für die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 7,81 Prozent, und auch hier übertrifft Applied Materials mit einer Rendite von 49,51 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Materials liegt derzeit bei 23,05, was 68 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" bezüglich des Anleger-Sentiments führt.

