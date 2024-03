Applied Materials Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Applied Materials-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, mit 12 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es eine "Gut"-, keine "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertung, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 157,33 USD, was einem Abwärtspotenzial von -21,55 Prozent vom letzten Schlusskurs von 200,56 USD entspricht, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Applied Materials eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Applied Materials verläuft derzeit bei 152,73 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 200,56 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +31,32 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 liegt derzeit bei 178,69 USD, was für die Aktie eine Differenz von +12,24 Prozent und damit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche schüttet Applied Materials niedrigere Dividenden aus, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Unterschied beträgt 1,15 Prozentpunkte (0,85 % gegenüber 2 %).

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Applied Materials. Daher wird das Sentiment und der Buzz neutral bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Applied Materials für diese Stufe daher ein "Neutral".

