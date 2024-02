Applied Materials Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Immunic":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Materials zeigt, dass das Unternehmen derzeit unterbewertet ist, verglichen mit anderen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Mit einem aktuellen KGV von 23 liegt das Unternehmen deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 75. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Applied Materials ist insgesamt positiv, basierend auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Trotzdem zeigen Diskussionen der letzten Tage einen Fokus auf negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 3 negative und 3 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor liegt die Rendite von Applied Materials bei 57,31 Prozent, was über 522 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" erreichte die Branche in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 3925,79 Prozent, während Applied Materials nur 3868,48 Prozent erreichte. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung für Applied Materials. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Faktoren eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Applied Materials. Die fundamentale Bewertung wird zwar als gut angesehen, aber die Anleger-Stimmung, die Branchenvergleiche und das Sentiment und Buzz führen zu einer tendenziell schlechten Bewertung.

