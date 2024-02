Applied Industrial-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse von Applied Industrial zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt bestätigen dies. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 154,81 USD, während der letzte Schlusskurs bei 186,54 USD liegt, was einer Abweichung von +20,5 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 175 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +6,59 Prozent darüber liegt. Zusammenfassend erhält Applied Industrial auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Industrial mit 18 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als unterbewertet einzustufen, da der Branchendurchschnitt bei 33 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Applied Industrial haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Applied Industrial zeigt auf einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen eine Ausprägung von 44,68 bzw. 35,47, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend kann Applied Industrial auf Basis der technischen Analyse, der Fundamentaldaten und des Sentiments mit einem positiven Rating bewertet werden.