Applied Industrial Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Dividendenrendite von Applied Industrial liegt gegenüber dem Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren bei 0,83 %, was 16,22 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 17,05 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Applied Industrial auf 154,55 USD, während der aktuelle Kurs bei 189,04 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +22,32 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 174,55 USD, was einer Distanz von +8,3 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Industrial bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,15 als unterbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Rendite von Applied Industrial mit 34,62 Prozent einen deutlichen Rückstand von mehr als 210 Prozent auf. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine mittlere Rendite von 407,24 Prozent, wobei Applied Industrial mit 372,62 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.