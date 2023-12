Applied Industrial Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Applied Industrial-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 145,82 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 167,54 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +14,9 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 159,46 USD über dem aktuellen Kurs und erhält eine Abweichung von +5,07 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der öffentlichen Meinung eingeschätzt werden. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Applied Industrial diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17 liegt, was bedeutet, dass die Börse 17,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Applied Industrial zahlt. Dies ist 41 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.