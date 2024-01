Applied Industrial Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Applied Industrial wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Applied Industrial in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Applied Industrial eine Outperformance von +14,38 Prozent erzielt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Applied Industrial um 19,39 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft eines Unternehmens. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist das KGV von Applied Industrial unterbewertet, was zu einer positiven Bewertung führt.

Allerdings liegt die Dividende von Applied Industrial mit 0,83 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.