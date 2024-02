Applied Industrial Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Applied Industrial beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 0,83 Prozent und liegt mit 0,79 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 1,63 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielte Applied Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,62 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 403,85 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -369,23 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Applied Industrial 208,1 Prozent unter dem Durchschnittswert von 242,72 Prozent. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 154,27 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 188,84 USD lag, was einer Abweichung von +22,41 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (174,06 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,49 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie in beiden Fällen ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Applied Industrial-Aktie hat einen Wert von 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 31,42, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Applied Industrial.