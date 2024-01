Applied Industrial Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "DLH":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Applied Industrial weist derzeit ein KGV von 18 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Dies deutet darauf hin, dass Applied Industrial aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der Betrachtung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Applied Industrial gegeben hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet, da keine Veränderungen in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Applied Industrial mit einer Rendite von 34,62 Prozent eine deutlich bessere Performance auf. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die eine mittlere Rendite von 5,6 Prozent verzeichnet, schneidet Applied Industrial mit 29,02 Prozent überdurchschnittlich gut ab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Applied Industrial-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 150,73 USD, während der letzte Schlusskurs bei 176,45 USD liegt, was einer Abweichung von +17,06 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 168,01 USD (+5,02 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Applied Industrial in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.