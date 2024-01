Applied Industrial Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Applied Industrial hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 172,69 USD liegt +5,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +16,87 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Gut" bewertet.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Applied Industrial liegt bei "Gut", basierend auf insgesamt 3 Analystenmeinungen, davon 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch wenn es keine aktuellen Analystenupdates gibt, ergibt sich aus der Durchschnittsprognose der Kursentwicklung ein mögliches Abwärtspotenzial von -9,28 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Industrial liegt bei 18 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 31,31. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine positive Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen wider. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie von Applied Industrial aus Anlegersicht als angemessen bewertet und somit als "Gut" einzustufen ist.