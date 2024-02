Applied Industrial Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den letzten Wochen wurde bei Applied Industrial eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders negativen Themen haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst bekommt Applied Industrial für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 156,6 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 190,93 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,92 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 177,46 USD, was einen Abstand von +7,59 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Applied Industrial in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,62 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche zeigt sich jedoch eine Underperformance von -374,99 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Applied Industrial 209,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,85 Punkten, was darauf hinweist, dass Applied Industrial weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen erhält das Applied Industrial-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.