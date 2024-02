Applied Industrial Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktienanalyse der Applied Industrial-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien zeigt positive Ergebnisse. Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts deutet auf einen positiven Trend hin. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 154,27 USD, was 22,41 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 188,84 USD liegt. Der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt bei 174,06 USD, was einer Abweichung von 8,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Applied Industrial-Aktie beträgt 0,83 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 1,63 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 18,13 Euro für jeden Euro Gewinn von Applied Industrial zahlt, was 43 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche. In der Kategorie "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt ebenfalls positive Signale. In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für die Aktie verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Basis daher eine "Gut"-Rating. Mit diesen positiven Bewertungen auf verschiedenen Analyseebenen zeigt die Applied Industrial-Aktie eine solide Performance.