Applied Industrial Aktie: So kann es weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Applied Industrial-Aktie beträgt derzeit 18,69 und liegt damit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 für Handelsunternehmen und Distributoren. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Applied Industrial-Aktie von Analysten derzeit ebenfalls mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 156,67 USD, was einem Abwärtspotential von -7,09 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie momentan weder als "überkauft" noch "überverkauft" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (57,4 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,45 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende zahlt Applied Industrial derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren. Mit einer Differenz von 16,08 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt kann die Aktie der Applied Industrial aufgrund des niedrigen KGV, der "Gut"-Bewertung durch Analysten und der neutralen Einstufung des RSI als unterbewertet betrachtet werden, während die Dividendenpolitik als schwach eingestuft wird.