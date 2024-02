Applied Industrial Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Dividendenrendite von Applied Industrial beträgt 0,83 Prozent, was 16,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Applied Industrial in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt neutral. Zwar wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, aber in den letzten Tagen dominierten die negativen Themen.

Im Branchenvergleich erzielte Applied Industrial eine Performance von 34,62 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 395,17 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -360,55 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance deutlich darunter.

Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.