Applied Industrial Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Industrial liegt derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,13 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 41 Prozent, da der durchschnittliche Wert in "Handelsunternehmen und Distributoren" bei 30 liegt. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen über die Aktie von Applied Industrial. Dieser positive Trend führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität über Applied Industrial. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist und daher zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Applied Industrial mit 0,83 % unter dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren, was einen geringeren Ertrag von 16,11 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".