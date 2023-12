Applied Industrial Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Applied Industrial zeigt, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Applied Industrial in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat Applied Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,18 Prozent erzielt. In der gleichen Branche sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um 237,88 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -200,7 Prozent für Applied Industrial führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Applied Industrial um 109,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben Applied Industrial in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Applied Industrial vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -10,32 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 156,67 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.