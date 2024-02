Applied Industrial Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Applied Industrial zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von 34,62 Prozent, was mehr als 200 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche der "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 390,15 Prozent, wobei Applied Industrial mit 355,53 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Applied Industrial wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, weshalb das Gesamtbild langfristig als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Applied Industrial mit 0,83 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren (17,05 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Applied Industrial nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Das KGV liegt mit 18,13 insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 31,72 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Gut".