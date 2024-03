Applied Industrial Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Applied Industrial wurde kürzlich einer umfassenden technischen Analyse unterzogen, um ihre Performance und Entwicklungstrends zu bewerten. Dabei wurden verschiedene Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt, der Relative Strength Index (RSI) und fundamentale Kriterien berücksichtigt.

Bezüglich des gleitenden Durchschnitts wurde festgestellt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 161,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 201,01 USD deutlich darüber liegt, was einer Abweichung von +24,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 183,18 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs von 201,01 USD, was einer Abweichung von +9,73 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Applied Industrial-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren daher ein "Gut"-Rating.

Der RSI der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 11,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 35,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Applied Industrial-Aktie für diesen Punkt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Industrial bei 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57,67 als unterbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Abschließend wurde das Sentiment und der Buzz um die Aktie analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festzustellen war. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird dieser Punkt mit einer "Neutral"-Bewertung beurteilt. Insgesamt erhält die Applied Industrial-Aktie daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wurde die Aktie von Applied Industrial auf Basis der technischen Analyse und fundamentaler Kriterien mit einem positiven Gesamtbild bewertet, was auf eine vielversprechende Performance hindeutet.