Applied Industrial Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Applied Industrial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor um 10,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 14,05 Prozent, wobei Applied Industrial aktuell 23,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Industrial bei 18,69, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,72 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Applied Industrial liegt derzeit bei 0,87 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,04 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Applied Industrial mit 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -9,38 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 156,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 172,88 USD liegt.