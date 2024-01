Applied Industrial Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Aktie von Applied Industrial zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 170,36 USD liegt, was einer Entfernung von +15,15 Prozent vom GD200 (147,94 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu steht der GD50, der bei 163,22 USD liegt. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand hier +4,37 Prozent beträgt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Aktienkurs von Applied Industrial als "Gut" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf fundamentalen Basisen wird die Aktie von Applied Industrial im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,69, was einen Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,31 bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Außerdem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch eine neutrale Einschätzung wider, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.