Applied Industrial Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs des Unternehmens Applied Industrial verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 34,62 Prozent, was im Vergleich zur Industriebranche deutlich unter dem Durchschnitt von 210 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite mit 372,62 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 407,24 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Applied Industrial eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Industrial bei 18, was im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 32,15) unter dem Durchschnitt liegt und das Unternehmen unterbewertet erscheinen lässt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Applied Industrial-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterverkaufte Signale und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Applied Industrial.