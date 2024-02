Applied Industrial Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der Applied Industrial zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 152,29 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 179,41 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage bei +17,81 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 170,39 USD, was einem Abstand von +5,29 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese beim aktuellen Kursniveau bei 0,83 Prozent, was 16,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,07 Prozent für Handelsunternehmen und Distributoren liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Applied Industrial von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien lässt sich feststellen, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu Applied Industrial gab. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Zudem wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Applied Industrial in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentalen Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 18,13, was 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 für Handelsunternehmen und Distributoren liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Applied Industrial in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet wird.