Applied Energetics Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum Durchschnitt nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Applied Energetics-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 61, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 62,04 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Applied Energetics.

Die Dividendenrendite der Applied Energetics-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als unrentables Investment, insbesondere im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2,29 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 1,74 USD liegt deutlich darunter und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,98 USD einen Abstand von -12,12 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Applied Energetics daher eine neutrale Bewertung im Hinblick auf Sentiment und RSI, während die Dividendenrendite und die technische Analyse auf ein unrentables Investment hindeuten.