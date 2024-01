Applied Energetics Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Bei einer Dividende von 0 % schneidet Applied Energetics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (16,95 %) schlechter ab. Dies ergibt eine Differenz von 16,95 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der RSI von Applied Energetics liegt bei 56,38, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über Applied Energetics gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum bemerkbar, was zu einem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Energetics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,35 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,96 USD, was einem Unterschied von -16,6 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie in der einfachen Charttechnik führt.