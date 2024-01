Applied Energetics Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Dividendenrendite der Applied Energetics-Aktie beträgt 0 Prozent, was 16,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,35 USD, während der aktuelle Kurs 2,2 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -6,38 Prozent zum GD200 und erhält somit die Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 2,2 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung bezüglich Applied Energetics gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Applied Energetics ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 10, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 beträgt 51,98 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.