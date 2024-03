Applied Energetics Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Aktie von Applied Energetics weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 17,61 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Applied Energetics in den sozialen Medien war unwesentlich höher oder niedriger als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

