Applied Energetics Aktie: So kann man sich irren!

Die Analyse der Applied Energetics-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,07 USD lag, was einem Unterschied von -12,66 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,37 USD entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,25 USD liegt mit einem Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-8 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Applied Energetics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche weist eine Dividendenrendite von 17,03 auf, was zu einer Differenz von -17,03 Prozent zur Applied Energetics-Aktie führt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Applied Energetics-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,07 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 67,19 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien und anderen weichen Faktoren zeigt sich neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse die Einschätzung, dass die Applied Energetics-Aktie sowohl charttechnisch als auch in Bezug auf Dividenden und Stimmung als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft werden muss.