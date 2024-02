Applied Energetics Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Applied Energetics über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Applied Energetics 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Applied Energetics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage genommen. Der GD200 verläuft bei 2,27 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,915 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 beträgt 1,95 USD, was einer Abweichung von -1,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Applied Energetics in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.