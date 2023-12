Applied Energetics Aktie: Quo vadis?

Die Dividendenrendite von Applied Energetics beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhalten die Dividendenpolitik der Firma eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Applied Energetics in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten, betrachten Analysten nicht nur die Meinungen von Banken, sondern auch die von Investoren und Internetnutzern. Die Analyse von Applied Energetics ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wurde als kaum verändert eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 2,12 USD -4,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -10,55 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Applied Energetics aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral eingestuft.