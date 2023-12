Applied Energetics Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Aktie von Applied Energetics zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,215 USD sich um -5,74 Prozent vom GD200 (2,35 USD) entfernt hat. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,2 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,68 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Applied Energetics als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Applied Energetics. Es gab keine positiven Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Applied Energetics daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Applied Energetics führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Applied Energetics als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 18,18, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 52,17, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.