Applied Energetics Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Applied Energetics diskutiert. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -17,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" führt. Daher erhält Applied Energetics von Analysten eine schlechte Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Applied Energetics ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird betrachtet, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Applied Energetics-Aktie beträgt aktuell 2,2 USD, wobei der letzte Schlusskurs (1,95 USD) deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Applied Energetics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.