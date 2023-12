Applied Development Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei Applied Development zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,08 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,075 HKD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,07 HKD, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Das Anleger-Sentiment bleibt ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Applied Development beschäftigt hat.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Applied Development-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (43) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (45,74) führen zu einer neutralen Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse von Sentiment, technischer Analyse und Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung der Applied Development-Aktie.