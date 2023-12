Applied DNA Sciences, tut es schon wieder!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Applied Dna Sciences als Neutral-Titel eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt bei der Applied Dna Sciences-Aktie 80,25, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 60,15, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Applied Dna Sciences-Aktie von 0,62 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -46,55 Prozent Entfernung vom GD200 (1,16 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,89 USD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -30,34 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben die Aktie der Applied Dna Sciences in den vergangenen zwölf Monaten mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel im Mittel bei 5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 706,45 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie der Applied Dna Sciences wird ebenfalls analysiert. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, jedoch wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung, dass die Aktie der Applied Dna Sciences hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.