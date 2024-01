Applied DNA Sciences im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Applied Dna Sciences-Aktie liegt bei 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 60,94 keine überkauften oder -verkauften Signale, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Applied Dna Sciences.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten beiden Wochen neutral über die Aktie diskutiert wurde. In den letzten Tagen überwiegen jedoch vor allem positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung für heute führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt daher insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Applied Dna Sciences.

Analysten bewerten die Applied Dna Sciences-Aktie aktuell als "Gut". Dieses Rating basiert auf einer "Gut"-Bewertung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 5 USD zeigt ein großes Aufwärtspotenzial von 706,45 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Applied Dna Sciences eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Schlusskurs der Applied Dna Sciences-Aktie mit 0,62 USD einen Unterschied von -45,13 Prozent zum Durchschnittskurs von 1,13 USD hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,8 USD liegt mit einem Unterschied von -22,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Applied Dna Sciences-Aktie.