Applied DNA Sciences Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Applied Dna Sciences derzeit -26,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -45,61 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Applied Dna Sciences insgesamt als "Gut", mit 1 Kaufempfehlung, 0 Neutralbewertungen und 0 schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 706,45 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt negativ, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen über die Aktie veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Applied Dna Sciences.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die Analysteneinschätzung, das Anleger-Sentiment und der Buzz, dass die Applied Dna Sciences derzeit schlecht bewertet wird.