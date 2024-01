Applied DNA Sciences Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Aktie der Applied Dna Sciences wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit einer Einstufung von "Gut" in 1 Fall und neutral in den übrigen Fällen. Für die langfristige Einstufung wird daher ein "Gut" abgeleitet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,63 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 693,65 Prozent hin, was mit einer "Gut"-Einstufung verbunden ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Applied Dna Sciences bei 0,63 USD liegt, was einer Entfernung von -44,25 Prozent vom GD200 (1,13 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 beträgt 0,79 USD, was einem Abstand von -20,25 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt. Insgesamt wird der Kurs der Applied Dna Sciences-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Aktie. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung negativ zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen, der aktuell bei 42,86 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".