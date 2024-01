Applied DNA Sciences Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung und die Diskussionen rund um die Applied Dna Sciences-Aktie haben sich im vergangenen Monat eingetrübt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Aktie von 0,62 USD eine Distanz von -45,61 Prozent zum GD200 (1,14 USD) auf, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 0,8 USD, was einen Abstand von -22,5 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein schlechtes Signal darstellt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Applied Dna Sciences-Aktie liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass weder überkaufte noch überverkaufte Zustände vorliegen.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung im vergangenen Jahr keine negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, was einen potenziellen Anstieg um 706,45 Prozent vom aktuellen Kurs aus bedeuten würde.

Zusammenfassend erhält die Applied Dna Sciences-Aktie gemäß der Analyse ein insgesamt positives Rating.