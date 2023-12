Applied DNA Sciences Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Aktie der Applied Dna Sciences erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 706,45 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Applied Dna Sciences als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 80,25, was als "schlecht" gilt, während der RSI25 bei 60,15 liegt und daher als "neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,62 USD liegt, was einer Entfernung von -46,55 Prozent vom GD200 (1,16 USD) entspricht. Dies wird als "schlechtes" Signal gewertet. Der GD50 liegt bei 0,89 USD, was einem Abstand von -30,34 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie verbesserte sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat, was positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität hingegen nahm ab, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie der Applied Dna Sciences gemäß der Analystenbewertung ein "Gut"-Rating.