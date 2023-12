Applied DNA Sciences Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung der Anleger bei Applied Dna Sciences ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Dies ergab die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. Vor allem in den letzten Tagen standen dabei negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führte.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der Applied Dna Sciences-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 5 USD, was auf ein Steigerungspotenzial von 681,25 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,64 USD hinweist. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Applied Dna Sciences liegt bei 53,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls auf eine "Neutrale" Bewertung für 25 Tage hindeutet.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Applied Dna Sciences wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.