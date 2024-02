Applied DNA Sciences Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Applied Dna Sciences-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen gleitenden Durchschnitt von 1,07 USD aufweist, während der aktuelle Kurs bei 0,59 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -44,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,66 USD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-10,61 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie der Applied Dna Sciences ein "Neutral"-Rating. Dabei liegt der Wert für den RSI7 bei 41,67 und der Wert für den RSI25 bei 55,88, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass diese in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben haben, sodass der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite erhält. Auch wenn aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,59 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 747,46 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 5 USD aus, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Applied Dna Sciences in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen hervorruft und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.