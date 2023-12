Applied Blockchain Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über Applied Digital. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Applied Digital insgesamt als "Gut", da es 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Applied Digital liegt bei 14 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 133,72 Prozent steigen könnte, da er zuletzt bei 5,99 USD notierte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat kontinuierlich verbessert hat. Dies wird als positiv bewertet. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen im letzten Monat häufiger erwähnt und erhielt verstärkte Aufmerksamkeit von den Anlegern, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Applied Digital mittlerweile auf 5,58 USD, während die aktuelle Aktie bei 5,99 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 5,01 USD, was einer Distanz von +19,56 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.