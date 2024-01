Applied Blockchain Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Applied Digital. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Applied Digital-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 6,09 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 7,84 USD deutlich darüber (Unterschied +28,74 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+34,25 Prozent Abweichung). In Summe wird die Applied Digital-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für den Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen ergibt eine Ausprägung von 32,26 bzw. 34,03, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität und eine Veränderung zum Positiven bei der Diskussionsintensität für die Aktie von Applied Digital. Daher erhält sie für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Insgesamt wird Applied Digital als "Gut"-Wert eingestuft.