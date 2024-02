Applied Blockchain Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Applied Digital-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,37 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,39 USD liegt, was einer Abweichung von -31,08 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 5,93 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,97 Prozent). Somit erhält die Applied Digital-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzung der Analysten ergibt hingegen insgesamt eine positive Bewertung. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, gibt es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Applied Digital liegt bei 14 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 218,91 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht das Rating "Gut".

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Applied Digital daher auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.