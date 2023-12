Applied Blockchain Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten vier Wochen konnte bei der Aktie von Applied Digital eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie von uns mit "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsbeteiligung. Daher erhält Applied Digital in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen im letzten Jahr für die Applied Digital-Aktie wurden 1 als "Gut" eingestuft, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Applied Digital vor. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 14 USD, was auf ein Potenzial von 85,43 Prozent über dem letzten Schlusskurs (7,55 USD) hinweist. Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +29,73 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,82 USD und dem aktuellen Kurs von 7,55 USD. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht im Hinblick auf den GD200. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) wird eine positive Abweichung von +41,92 Prozent festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Applied Digital als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und weist diesen einen Index von 0 bis 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 16,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage weist einen Wert von 23,22 auf, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.