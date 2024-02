Applied Blockchain Aktie: Es geht auch anders!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Applied Digital in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Aspekte des Unternehmens diskutiert. Daher wird die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "gut" eingestuft.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Applied Digital abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "gut". Von den Analysten gibt es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 218,91 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung von "gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der letzte Schlusskurs der Applied Digital-Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine negative Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den "Buzz" in sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden. Daher wird auch hier die Aktie positiv bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und auch die Bewertungen der Analysten für Applied Digital insgesamt positiv ausfallen. Die technische Analyse zeichnet jedoch ein etwas schlechteres Bild. Die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt wird Applied Digital daher positiv bewertet.