Applied Blockchain Aktie: Eine neue Chance!

Die Applied Digital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,65 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 6,51 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von +15,22 Prozent und wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,07 USD) zeigt eine Abweichung von +28,4 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Applied Digital-Aktie liegt bei 31,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der die Dynamik über 25 Tage betrachtet, beläuft sich der Wert auf 35,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen, wobei überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen dominierten jedoch auch negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben die Applied Digital-Aktie positiv bewertet, mit 1 "Gut"-Bewertung und einem durchschnittlichen Kursziel von 14 USD, was einem potenziellen Anstieg um 115,05 Prozent vom letzten Schlusskurs aus entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.