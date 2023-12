Applied Blockchain Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Für Applied Digital hat sich in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen wenig verändert. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben neutral. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral" auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,61 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,19 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,03 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Applied Digital-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für die Applied Digital bei 35,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI fällt daher ebenfalls "Neutral" aus.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Applied Digital, da 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Applied Digital liegt bei 14 USD, was einem potenziellen Anstieg um 126,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung für die Applied Digital-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Analystenbewertungen.